Liga Campionilor: Barcelona in dificultate

Daca Bayern Munchen s-a impus (2-0) pe "Giuseppe Meazza", in partida cu Inter Milano, FC Barcelona n-a reusit aceeasi isprava fiind invinsa (1-0) prin golul lui Hakan Calhanoglu (min. 45+2). Cum Barca pierduse (0-2) si in fata lui Bayern Munchen, pe terenul acesteia, se afla acum in reala dificultate in grupa. A dominat dar steril, un gol al lui Pedri Gonzales (min. 67) a fost anulat de VAR pentru un hent la Ansu Fati in faza premergatoare, iar Robert Lewandowski, putin gasit, ... citeste toata stirea