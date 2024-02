Liga Campionilor: Bayern Munchen, la al doilea esec consecutiv

Pe "Stadio Olimpico" din Roma (57.470 spectatori), Lazio -locul 7 in Serie A a invins (1-0) in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor pe Bayern Munchen, gratie golului realizat de Ciro Immobile dintr-un penalty obtinut de Gustav Isaksen (min. 69) in urma unui atac imprudent al fundasului Dayot Upamecano, eliminat de arbitrul francez Francois Letexier. Infrangerea bavarezilor survine la 4 zile dupa cea administrata de Bayer Leverkusen (3-0) in ... citește toată știrea