Liga Campionilor: Benfica in premiera dupa 6 ani

Surpriza mare pe Johan Cruyff Arena: Benfica s-a impus (1-0) prin golul lui Darwin Nunez (min. 77) si dupa 2016 se regaseste in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. A fost o partida cu suspans maxim. Ce paradox: in ultima partida de campionat, Benfica a realizat doar remiza (1-1) cu modesta Vizela, o contraperformanta si se afla la 12 puncte de FC Porto fara orice sansa la titlu. In timp ce liderul Eredivisie (2 pct. avans fata de PSV) cu o singura ... citeste toata stirea