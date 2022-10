Parizienii au deschis scorul (min. 22) pe Estadio Da Luz (62.306 spectatori) prin Lionel Messi, dar fundasul lor stanga Danilo Pereira a marcat in propria poarta, pana la pauza. Parizienii au dominat cu autoritate, dar fara a mai perfora poarta grecului Odisseas Vlachodimos. Un element picant al partidei, fostul jucator al lui PSG, Draxler Julian, a intrant in teren (min. 78) in locul lui Goncalo Ramos. ... citeste toata stirea