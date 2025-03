Liga Campionilor: Cel mai important moment al echipei PSG, asta-seara!

Liverpool, lider autoritar in Premier League, si PSG, lider in Ligue 1, se intalnesc asta-seara pe Parc des Princes, in prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor. Ambele echipe cauta sa evite eliminarea, ceea ce ar afecta performantele lor de ansamblu. PSG-ul lui Luis Enrique, o masinarie perfecta, cea mai lucrata echipa a epocii Qatar, are in fata Liverpool-ul lui Slot, capcaunul care a invins toti ... citește toată știrea