Liga Campionilor: Chelsea si Manchester City calificate in optimi

Prin victoriile obtinute aseara, Chelsea (2-1 cu RB Salzburg) si Manchester City (0-0 cu Dortmund) si-au asigurat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa Club Bruges, AC Napoli si Bayern Munchen. Invinsa (2-3) de Leipzig, Real Madrid -aflata la primul insucces, in absenta lui Karim Benzema are asigurata calificarea, dar in discutie ramane daca termina sau nu pe primul loc desi in ultima partida a grupei primeste pe Santiago Bernabeu pe Celtic Glasgow ultima clasata din ... citeste toata stirea