Liga Campionilor: Deranj mare la PSG

Dupa infrangerea in campionat cu AS Monaco (1-3) a venit aseara si scufundarea administrata de Bayern Munchen chiar pe Parc des Princes (46.435 spectatori) prin golul lui Kingsley Coman (min. 53) la o centrare impecabila a canadianului Alfonso Davies, intrat dupa pauza in locul lui Joao Concelo. Bavarezii mai stapani pe ei, mai siguri la mijlocul terenului au controlat jocul si puteau majora scorul. A fost a 11-a confruntare pe scena europeana intre cele 2 echipe (6 victorii pentru PSG si 5 ... citeste toata stirea