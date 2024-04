Liga Campionilor: Doi giganti europeni fata in fata

Bayern Munchen - Real Madrid, un clasico european, a 27-a confruntare, de real suspans, din totdeauna, are povestile lui nemuritoare. Cele doua echipe cumuleaza un total de 20 de Ligi ale Campionilor, 68 de titluri nationale, 14 Baloane de Aur, cifre care dau masura gigantilor Real Madrid si Bayern Munchen. Ambele ispitite de finala de la 1 iunie de pe Wembley. Din punct de vedere istoric Realul are o singura victorie in plus fata de adversara sa (12 victorii la 11 victorii si 3 remize). De ... citește toată știrea