La primul sau joc in Liga Campionilor, internationalul sarb Dusan Vlahovic (22 ani) adus in iarna de la AC Fiorentina, pentru 70 mil. euro, a marcat dupa numai 31 de secunde de joc in partida Villareal - Juventus (1-1). Lansat de Danilo, la primul contact cu balonul, Vlahovic l-a executat pe ... citeste toata stirea