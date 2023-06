Daca in urma cu doi ani Manchester City -favorita- s-a inclinat (0-1) la Porto, in finala cu Chelsea, iar anul trecut a ratat ultimul act, in semifinala cu Real Madrid, in editia actuala s-a revansat si s-a impus la Istanbul pe Ataturk in partida cu Inter Milano. Dupa 24 de ani Manchester City realizeaza, in Anglia, o tripla istorica (campionat, cupa, Liga Campionilor) ceea ce doar Manchester United in 1999 mai reusea. Cu 11 titluri de campion in 14 sezoane (Barcelona, Bayern, Manchester City), ... citeste toata stirea