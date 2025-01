Liga Campionilor (handbal F): Strategii perdante

Si CSM Bucuresti "tigroaicele de odinioara" si Rapid Bucuresti si Bistrita respira infundat in Liga Campioilor. In runda a 9-a a grupei A, CSM Bucuresti a pierdut (24-27) la Metz si ocupa locul 5 cu numai 8 puncte. Cumuleaza 4 victorii si 5 infrangeri. In partida de ieri a rezistat pana in min. 47 (21-21) cand Cristina Neagu a ratat o lovitura de la 7 metri. O alta ... citește toată știrea