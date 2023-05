Totul s-a decis in primele 11 minute ale partidei, modesta pe ansamblu, in comparatie cu cealalta semifinala (Real Madrid - Manchester City). Disputata pe San Siro (75.532 spectatori), partida dintre AC Milan si Inter Milano s-a incheiat cu scorul 2-0, prin golurile realizate de bosniacul Eden Dzeko (min. 8) in varsta de 37 de ani si Henrich Mkhitaryan (min. 11). In continuare Mike Maignon a evitat, prin interventiile sale, un dezastru. AC Milan nu mai cunoscuse infrangerea de la 18 martie, ... citeste toata stirea