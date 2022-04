In cea de a doua semifinala a Ligii Campionilor, programata asta-seara pe Anfield se intalnesc FC Liverpool si Villarreal, partida fiind incredintata polonezului Szimon Marciniak. Cele doua echipe s-au mai intalnit in 2016 dar in Liga Europa, cand Liverpool s-a impus in semifinale (3-0). Partida prilejuieste si o intalnire intre Jurgen Klopp si Unai Emery, doi tehnicieni ... citeste toata stirea