Liga Campionilor: Karim Benzema -magistral-, duce Realul in semifinale

Ca si in partida retur cu PSG din optimile de finala (3-1), o tripla istorica a lui Karim Benzema (min. 21, 24, 46) in partida cu Chelsea, a transat lucrurile in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor pe Stamford Bridge (38.689 spectatori). O victorie eclatanta, sinonima cu optiunea la prezenta in semifinalele competitiei. Chelsea, detinatoarea titlului, la a doua infrangere consecutiva pe teren propriu, dupa 1-4 cu Brentford in Premier League, cu mari slabiciuni in defensiva,