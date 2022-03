Doua partide intense, contand pentru returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, ramase de disputat, sunt programate asta-seara: Lille - Chelsea (0-2 in prima mansa) incredintata arbitrului italian Davide Massa si Juventus - Villareal (1-1 in prima mansa), incredintata polonezului Szymon Marciniak. Lille nu-l poate folosi pe internationalul portughez Renato Sanchez si are de remontat doua goluri, ceea ce nu e ... citeste toata stirea