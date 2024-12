Liga Campionilor: Liverpool, 6 victorii din 6 partide

Liverpool a castigat, aseara (1-0), pe Stade de Montilivi (9.241 spectatori) in fata catalanilor de la Girona si trebuie sa ii multumeasca mijlocasului van de Beek pentru o interventie neglijenta asupra lui Diaz, in suprafata de pedeapsa, interventia VAR fiind decisiva. Penalty-ul a fost transformat de Salah (min. 63) care a ajuns la 50 de goluri in Liga Campionilor (85 partide). Girona a inregistrat a 5-a ... citește toată știrea