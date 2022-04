Liga Campionilor: Liverpool a facut un pas spre finala

Invingatoare (2-0) in fata lui Villarreal pe Anfield (51.586 spectatori) prin golurile realizate de Pervis Astupinan (min. 53 - autogol) si Sadio Mane (min. 55), Liverpool a facut un pas spre finala. A 10-a din istoria clubului. Superioara in toate compartimentele, cu o posesie covarsitoare (73,2% la 26,8%), si un raport de suturi la poarta (19-1) care sugereaza sensul unic al partidei, Liverpool s-a aflat la conducerea partidei, dar a avut in fata o adversara tenece, bine organizata in ... citeste toata stirea