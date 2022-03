Liga Campionilor: Liverpool pierde pe Anfield(!) dar se califica

Celor de la Liverpool, neinvinsi anul acesta pe Anfield (51.747 spectatori) le-a trecut, cum se spune, glontul pe la ureche, in partida de aseara cu Inter Milano, echipa ramasa in 10 jucatori prin eliminarea lui Alexis Sanchez (min. 63). E drept ca Matip (min. 31) si Mohamed Salah (min. 52, 76) au trimis, in trei randuri, balonul in barile portii slovenului Samir Handanovic, iar Vidal (min. 90+2) a salvat in-extremis de pe linia portii sutul lui Luis Diaz, evitand egalarea. Partida retur din ... citeste toata stirea