Liga Campionilor: Liverpool - PSG o finala in devans

Din moment ce Arne Slot a fost plin de laude pentru echipa lui Luis Enrique, pe care o intalneste asta-seara, in partida retur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, stie bine ce il asteapta. Sansele de calificare sunt chiar 50%-50%, accepta Slot, desi pe Anfield, Liverpool are sustinerea cunoscuta a 60.000 de suporteri, care vor canta celebrul imn al clubului You'll Never Walk Alone, parte integranta a integritatii clubului. Partida incepe de la 1-0 pentru Liverpool, dupa