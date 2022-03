Doua partide, in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, sunt programate asta-seara: Liverpool - Inter Milano (in tur 2-0), partida incredintata spaniolului Antonio Miguel Mateu Lahoz, si Bayern Munchen - RB Salzburg (in tur 1-1), partida ce va fi condusa de francezul Clement Turpin. Pe "Anfield" se intalnesc doua echipe, intamplator ambele ... citeste toata stirea