Presa sportiva madrileana de astazi descrie pe spatii generoase partida tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, de pe Parc des Princes, dintre PSG si Real Madrid. Ample spatii consacra atat "Marca" cat si "AS" marii confruntari. "Benzema vrea sa joace", titreaza AS. Accidentat la coapsa stanga, la 23 ianuarie, in partida cu Elche, francezul va efectua ultima incercare ... citeste toata stirea