Liga Campionilor: Manchester City - minimum vital

Pep Guardiola contra Diego Simeone, pe Etyhad Stadium (52.018 spectatori), o partida intre doua conceptii tactice diferite, incheiata cu victoria "cetatenilor" (1-0) in mansa tur a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, prin golul internationalului belgian Kevin De Bruyne (min. 70). Sub Pep Guardiola, Manchester City mai marcase doar un singur gol pe teren propriu, doar o data in 28 de partide de Liga Campionilor, media fiind de 2,8 goluri ... citeste toata stirea