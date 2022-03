Pe Old Trafford, asta-seara (ora 22.00) Manchester United va incerca sa obtina calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, in fata lui Atletico Madrid, dupa ce partida tur s-a incheiat indecis (1-1). Antrenorul Ralf Rangnick nu poate conta pe Bruno Fernandez (pozitiv la testul Covid-19) dar isi leaga sperantele de Cristiano Ronaldo, ... citeste toata stirea