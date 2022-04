Liga Campionilor: Mane-Salah, tandemul infernal!

In campionat (Premier League) unde echipa lor se afla pe locul secund, la un punct de Manchester City, au impreuna 36 de goluri marcate (Mohamed Salah - 22, Sadio Mane - 14). In Liga Campionilor partajeaza 12 goluri (Salah - 8, Mane - 4). De data recenta au fost adversari in doua finale de maxima amplitudine pentru reprezentativele tarilor lor, ambele -Cupa Africii si calificarea la CM- adjudecate de reprezentativa tarii lui Sadio Mane (Senegal). S-a crezut, de naivi, ca revenirea la echipa de ... citeste toata stirea