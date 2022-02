Liga campionilor: Mbappe a deblocat situatia

Liderele celor doua puternice campionate europene (Franta si Spania) -PSG si Real Madrid- s-au confruntat asera in optimile de finala ale Ligii Campionilor (partida tur) pe Parc des Princes (47.443 spectatori), parizienii adjudecandu-si victoria (1-0) in prelungiri (min. 90+4) prin omul meciului, Kylian Mbappe. Partida a avut suspans. Madrilenii care in grupe nu pierdusera nici un meci in deplasare (1-0 cu Inter, 5-0 cu Sahtior, 3-0 cu Sheriff) au cedat greu si doar sclipirea lui Kylian Mbappe, ... citeste toata stirea