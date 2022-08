Liga Campionilor: Monaco out!

Mare deziluzie pentru AS Monaco, rebasculata in Liga Europa, dupa eliminarea de catre PSV Eindhoven. Dupa o remiza (1-1) in partida tur, aseara echipa olandeza condusa de fostul mare international Ruud Van Nistelrooy, pe Philips Stadion (35.000 spectatori) s-a impus dupa prelungiri (3-2). Au marcat Joey Veerman (min. 21), Erick Guttierez (min. 89), Luuk De Jong (min. 109) respectiv Guillermo Maripan (min. 58) si Wisam Ben Yedder (min. 70). Alte ... citeste toata stirea