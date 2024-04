Liga Campionilor: O seara a marilor suspansuri

Programul returului in sferturile de finala ale Ligii Campionilor de asta-seara este bine cunoscut: FC Barcelona - PSG (3-2 in tur) si Borussia Dortmund - Atletico Madrid (1-2). Ce paradox: echipele invinse au nevoie de o victorie la 2 goluri diferenta pentru a se califica. Dupa 5 ani, Barca vrea sa acceada in semifinale, in timp ce Mbappe, in cautarea zilei de glorie, doreste sa se justifice dupa esecul de ... citește toată știrea