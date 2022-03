Liga Campionilor: O tripla istorica a lui Benzema

Pe "Santiago Bernabeu" (59.895 spectatori), aseara, in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, PSG s-a scufundat, inca o data, prematur, ca si anul trecut, in semifinale, risipind iluziile accederii in finala competitiei care se va disputa... la Paris. Teribila deziluzie pentru echipa pariziana, dupa victoria "mica" (1-0) in partida tur, care a condus si de data aceasta prin golul lui Kylian Mbappe (39). In urma cu 5 ani, in aceeeasi faza a competitiei, PSG s-a asfixiat in partida cu ... citeste toata stirea