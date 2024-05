Liga Campionilor: Pe Santiago Bernabeu, incredibilul e posibil!

Echipa lui Bayern Munchen nu e ceea ce arata clasamentul Bundesligii, dar asta e o alta discutie. Nici Borussia Dortmund nu e pe podium, dar e in finala Ligii Campionilor. Pe "Santiago Bernabeu", Bayern Munchen si-a aratat forta. Cu De Ligt - imperial - in centrul defensivei, Musiala si Kane in atac, Alexandar Pavlovic (20 ani) la al doilea meci in Liga Campionilor si Laimer, in linia mediana, si peste toate cu Manuel Neuer (38 ani) - ireal pana la gafa din min. 88, Bayern Munchen s-a aratat ... citește toată știrea