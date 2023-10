Pe propriul stadion "St. James Park" (52.009 spectatori) Newcastle -locul 7 in Premier League, cu 3 infrangeri in primele 7 etape- a scufundat (4-1) PSG-ul lui Luis Enrique, deja incoerent in grupa F a Ligii Campionilor. Newcastle a predat o lectie de fotbal si dupa 50 de minute de joc avea deja 3-0, gratie realizarilor lui Miguel Almiron (min. 17), Dan Burn (min. 40), Sean Langslaff (min. 50). Pentru parizieni a ... citeste toata stirea