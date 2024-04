Liga Campionilor: PSG inca mai spera!

Invinsa aseara (2-3) pe Parc des Princes (47.470 spectatori) in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, PSG este deja cu spatele la zid. Luis Enrique, fost jucator si antrenor al echipei catalane, are nevoie de un miracol in Catalonia, martea viitoare, pentru a spera sa vada semifinalele competitiei. PSG a mai castigat (4-1) in ultima deplasare (2020-2021) tot in faza sferturilor de finala, la Barcelona, dar n-a reusit niciodata sa se califice dupa infrangerea din ... citește toată știrea