In grupa H, cu cate 7 puncte, la egalitate cu clubul portughez (Benfica), dar la 4 puncte diferenta de Juventus, PSG ar avea asigurata faza eliminarilor directe in caz de victorie asta-seara pe Parc de Princes, cu conditia ca "batrana doamna" sa nu se impuna pe terenul lui Maccabi Haifa. Christophe Galtier, antrenorul lui PSG nu conteza pe Lionel Messi accidentat si lasat in repaus dar stie ca echipa sa vine dupa doua remize. ... citeste toata stirea