Liga Campionilor: PSG, virtual eliminata

Cu numai doua etape inainte de finalul primei faze a Ligii Campionilor mai multe echipe "galonate" se afla intr-o situatie delicata. Real Madrid si Manchester City se afla pe locurile 20 si 22, in timp ce PSG (locul 25) este practic eliminata. Doar Liverpool cu un parcurs excelent (18 p) se indreapta spre Top 8, insotita -deocamdata- de FC Barcelona, Inter, Brest, Lille. Echipele clasate de la locul 9 si pana la locul 24 vor juca un play-off in februarie, in dubla mansa. Situatia este ... citește toată știrea