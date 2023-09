Partida de pe Alianz Arena (75.000 spectatori) dintre Bayern Munchen si Manchester United a avut un final incins, cu 3 goluri in 8 minute, dar victoria bavarezilor n-a fost in niciun moment amenintata. Scorul poate fi magulitor pentru echipa engleza, dar atat. A fost un remake al finalei din 1999 (2-1 pentru Manchester United) in epoca lui Sir Alex Ferguson, dar e mult de ... citeste toata stirea