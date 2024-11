Liga Campionilor: Real Madrid fara Vinicius Jr maine seara

Arne Slot de la Liverpool, pe val in Premier League, se afla in fata unui dublu test, cu imensa valoare, in aceasta saptamana: mai intai maine seara pe Anfield infrunta pe Real Madrid, in Liga Campionilor si apoi, duminica 1 decembrie, pe Manchester City. Pentru inceput, Liverpool se intalneste cu "bestia neagra", Real Madrir, care n-a mai pierdut in fata "cormoranilor" de la celebrul 4-0 din sezonul 2008-2009. De atunci cele doua echipe s-au intalnit de 8 ori, cu 7 victorii ale lui Real Madrid ... citește toată știrea