Liga Campionilor: Real Madrid - Manchester City o finala in doua acte

Talent, experienta competitionala, tinerete, in egala masura si la Real Madrid si la Manchester City, ultimele doua detinatoare ale trofeului, care se intalnesc asta-seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Dupa ce s-au eliminat reciproc in ultimele doua sezoane. Doi antrenori de top, Carlo Ancelotti si Pep Guardiola, care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Partida este incredintata francezului Francois Letexier. Din 4 mai 2022 Manchester City n-a mai pierdut ... citește toată știrea