Liga Campionilor: Real Madrid pentru a 14-a oara

Liverpool a mai pierdut, aseara, pe Parc des Princes, o finala (0-1) a Ligii Campionilor in fata lui Real Madrid, dupa cea din 2018 de la Kiev (1-3), si de la aceasta realitate, fiindca si in editia trecuta, in faza optimilor de finala a aceleiasi competitii, a cedat (3-1, 0-0) incep comentariile. La Paris, aseara, Real Madrid a castigat pentru a 14-a oara Liga Campionilor si detine un numar dublu de trofee fata de AC Milan care vine pe locul 2. In fine, Jurgen Klopp se afla la a 3-a finala de ... citeste toata stirea