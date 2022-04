Liga Campionilor: Real Madrid ramane in viata, dupa prima mansa

Partida intensa, realmente fabuloasa cu 7 goluri pe Etihad Stadium (52.217 spectatori), incredintata arbitrului roman Istvan Kovacs, care s-a descurcat impecabil, intre doua echipe de top ale Europei, aspirante la trofeu. O singura deosebire frapanta: Real colectioneaza 13 trofee (intre 1956 si 2018) de Liga Campionilor in timp ce Manchester City se afla, in continuare, in asteptarea celui dintai, dupa trei eliminari in sferturile de finala, contra lui Liverpool (2018), Tottenham (2019), Lyon ... citeste toata stirea