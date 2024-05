Liga Campionilor: Sfarsitul visului parizian

Autorul unei prestatii descumpanitoare contra Borussiei Dortmund, in returul semifinalei disputata pe Parc des Princes, Kylian Mbappe n-a reusit sa-si duca echipa in finala Ligii Campionilor, cum asteptau suporterii parizieni. Mai mult, apatic in ambele manse, a spulberat visul parizian. Regrete, deziluzii s.a.m.d.. A fost spulberat si visul Balonului de Aur in acest an. Sigur ca poate fi invocata si lipsa de noroc: bara pentru Mbappe (min. 86), bara pentru Vitinha (min. 88). L'Equipe noteaza ... citește toată știrea