Cu spatele la zid dupa doua infrangeri, ambele in deplasare, in primele 4 meciuri din faza grupelor, cu Newcastle si AC Milan, pentru PSG nu mai este loc de eroare, daca nu vrea sa urmareasca Liga Campionilor la televizor. Partida de asta-seara cu Newcastle (in tur 1-4) este decisiva. Actuala statistica este considerata ca fiind cea mai proasta din era QSI (fondul de investitii suverane al Qatarului) si o eliminare inainte de optimi ar fi o premiera pentru PSG, dupa 2011. Clasamentul grupei F