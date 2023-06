Clubul englez Manchester City, castigator al campionatului englez si al Cupei Angliei, victorios in Liga Campionilor, cu o buna situatie financiara -evaluat la 1,05 miliarde dolari- si-a mai adaugat in cont cateva milioane suplimentare, mai exact o prima de 20 milioane. La 16 august a.c., in ... citeste toata stirea