Victoria celor de la PSG la Torino in partida cu Juventus (2-1) n-a fost suficienta pentru a ocupa primul loc in grupa H. Fiindca Benfica a demolat-o (6-1) in deplasare pe Maccabi Haifa si in departajarea celor doua echipe, la acelasi numar de puncte, acelasi scor in partidele directe, acelasi numar de goluri marcate (16) si acelasi golaveraj (16-7) criteriul de departajare a fost... cel mai bun atac in deplasare. Adversare ... citeste toata stirea