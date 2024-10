Liga Campionilor: Victorie istorica pentru Lille

Neinvinsa timp de 9 luni (36 de meciuri in toate competitiile), detinatoarea trofeului Real Madrid s-a vazut depasita de formatia franceza Lille (locul 5 in Ligue 1) pe stadionul Pierre Mauroy (48.025 spectatori) prin golul lui Jonatan David (min. 45 - p.) in urma unui hent comis de Camavinga Eduardo. Lille a dat ... citește toată știrea