Liga Campionilor: Viktoria Plzen, Benfica si Maccabi Haifa - in grupe!

Returul partidelor de baraj, pentru Liga Campionilor, in cele trei intalniri, disputate aseara, s-a incheiat cu urmatoarele rezultate: Viktoria Plzen - FC Qarabagh 2-1 (in tur 0-0); Steaua Rosi Belgrad - Maccabi Haifa 2-2 (in tur 2-3), Benfica Lisabona - Dinamo Kiev 3-0 (in tur 2-0). Surpriza mare s-a consumat la Belgrad, unde Steaua Rosie a condus (2-0), prin golurile realizate de A. Pesic (min. 27) si M. Ivanic (min. 43), dar oaspetii au revenit prin Daniel Sundgren (min. 45+5) si Milan ... citeste toata stirea