Liga Campionilor: Villarreal elimina pe Bayern Munchen

Surpriza de proportii pe Allianz Arena (70.000 spectatori), unde Villarreal (locul 7 in La Liga), s-a calificat in semifinale, in premiera dupa sezonul 2005-2006 cand a fost eliminata de Arsenal (0-1, 0-0). Specialist fara egal in Liga Europa, Unai Emery, ajunge in premiera in semifinalele competitiei C1. Invinsa (0-1) in partida tur, prin golul realizat de Arnaut Danjuma (min. 8), Bayern n-avea dreptul la eroare, in fata propriilor spectatori. A avut, din pacate, o prima repriza sterila fara ... citeste toata stirea