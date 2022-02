Liga Europa: Barca se califica pentru optimile de finala

AC Napoli a sperat in zadar la calificarea in optimile de finala ale Ligii Europa, dupa remiza (1-1) obtinuta saptamana trecuta pe Camp Nou. Cu un bun debut de partida (J. Alba min 8 si F. De Jong min. 13) oamenii lui Xavi Hernandez s-au impus finalmente (4-2) pe stadionul Diego Armando Maradona din Napoli. Pentru catalani au mai marcat G. Pique (min. 45) si P. Aubameyang (min. 59) respectiv L. Insigne (min. 23 - pen.) si M. Politano (min. 87). AC Napoli are cea mai buna defensiva din Serie A. ... citeste toata stirea