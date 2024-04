Liga Europa: Ce n-a mai trait Anfield-ul!

Dezastru, aseara, pe Anfield: 0-3 cu Atalanta (locul 6 in Serie A) in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Europa. Un cosmar! Atalanta condusa de Gianpierro Gasperini, care surprinsese Europa, ajungand in sferturile de fianla ale Ligii Campionilor, in 2020 (eliminata de PSG) a administrat o lectie de neuitat "cormoranilor", aflati in lupta pentru titlu. Liverpool incepuse promitator partida, cu o "dubla bara" -fapt rar- al lui Hervey Elliot (min. 26) si un sir inimaginabil de ratari al ... citește toată știrea