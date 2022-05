Liga Europa: Eintracht triumfa in Andaluzia

La a treia finala europeana majora, dupa cele din 1960, in Cupa Campionilor Europeni, cu Real Madrid si 1980 in Cupa UEFA, cu Borussia M.Gladbach, Eintracht a repurtat aseara, la Sevilla, pe Ramon Sanchez Pizjuan (38.842) primul trofeu major european, Cupa Ligii Europa, invingand pe Glasgow Rangers 1-1, 5-4 d.l.p.. A avut in portarul Kevin Trapp un portar de mare clasa cu multe interventii reusite, intre care cea din prelungiri (min. 118) cand s-a opus in fata lui Kevin Kent. Golurile partidei ... citeste toata stirea