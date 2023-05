Cunoscutul antrenor portughez, Jose Mourinho, acum la AS Roma este din nou pe val. La sfarsitul lunii mai echipa sa (calificata in dauna celor de la Leverkusen) va intalni la Budapesta, in finala Ligii Europa pe FC Sevilla, o specialista a competitiei. FC Sevilla s-a calificat din nou pentru a 7-a finala in Liga Europa, in semifinala spectaculoasa cu Juventus (1-1, 2-1 d.p.). Jucatorii lui Jose Luiz Mendilibar au avut puterea sa intoarca ... citeste toata stirea