Dupa ce a castigat 5 finale de competitie europeana (Cupa UEFA in 2003, Liga Campionilor in 2004 si 2010, Liga Europa in 2017, Conference League in 2022), Jose Mourinho a esuat aseara la Budapesta (61.476 spectatori) cu AS Roma, in finala cu specialista competitiei FC Sevilla, care si-a adjudecat trofeul a 7-a oara. Dupa executarea loviturilor de departajare (1-1, 4-1). Omul meciului, internationalul marocan Yassine Bounou, cu multe interventii salutare in timpul partidei, dar si la loviturile ... citeste toata stirea